- Vestea morții lui Kobe Bryant a șocat intreaga planeta. Printre cei care au transmis mesaje de condoleanțe au fost și Gica Hagi și Nadia Comaneci."Cumplita veste. Unul dintre cei mai mari baschetbaliști din toate timpurile. R.I.P. Kobe Bryant", a scris Gica Hagi pe Facebook. La randul sau, Nadia Comaneci…

- O legenda a celor de la Los Angeles Lakers, Kobe Bryant era si un tip plin de bun simt. Si avea un respect deosebit pentru LeBron James, care, in opinia multora, poate deveni cel mai bun jucator din istoria NBA.

- Kobe Bryant a fost ucis intr-un accident de elicopter din Calabasas, California, duminica dimineața. Moartea fostului star de baschet din Los Angeles Lakers, in varsta de 41 de ani, a fost confirmata de TMZ. Punctul de evacuare a raportat ca Bryant calatorea cu alte patru persoane…

- LeBron James, autor a 29 de puncte pentru Los Angeles Lakers in meciul cu Philadelphia Sixers (91-108), a devenit al treilea marcator din istoria NBA cu 33.655 puncte, depasindu-l pe star-ul Kobe Bryant (33.643 puncte). LeBron James, 35 ani, este depasit in clasamentul cosgheterilor doar de legendele…

- Anthony Davis a reusit 46 de puncte si 13 recuperari pentru Los Angeles Lakers in meciul castigat cu scorul de 123-113 impotriva formatiei New Orleans Pelicans, vineri seara, in Campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Aceasta a fost a doua partida consecutiva in care Davis a marcat…

- Candva echipa lui Magic Johnson si a lui Kareem Abdul Jabbar, Los Angeles Lakers intrase intr-un con de umbra dupa iesirea din scena a lui Kobe Bryant, continuatorul acestora si cel considerat de multi urmasul de drept al lui Michael Jordan.

- Los Angeles Lakers, cu Anthony Davis intr-o forma de zile mari, autor a 40 de puncte, a invins-o cu 120-91 pe Memphis Grizzlies, marti pe teren propriu, intr-un meci din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Cu 40 de puncte si 20 de recuperari, Davis este primul jucator…