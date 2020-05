GRAFICUL îmbolnăvirilor! România încă stă bine Dupa 69 de zile de la primul caz confirmat de coronavirus, Romania se afla mult mai jos pe graficul imbolnavirilor decat se regaseau majoritatea țarilor vest-europene in același moment. Același lucru e valabil și in cazul deceselor confirmate. In același timp, Ungaria și Bulgaria, țari vecine Romaniei, se afla la randul lor mult mai jos pe toate graficele. In a 52-a zi de la primele 30 de cazuri raportate, in Romania erau confirmate oficial 12.600 de cazuri de coronavirus. Comparativ, in Ungaria, in a 47-a zi de la primele 30 de cazuri erau confirmate peste 2.800 de cazuri, iar in Bulgaria erau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

