- Brazilia, una dintre cele mai afectate țari de pandemia de coronavirus, a decis sa elimine de pe website-ul oficial toate datele privind evoluția infecției cu Covid-19 de la izbucnirea epidemiei și pana acum, relateaza Reuters, citeaza hotnews.

- Andrei Balint, un tanar din Cluj, este unul dintre cei peste 17.000 de romani confirmați cu noul coronavirus. S-a vindecat dupa ce a stat 28 de zile in spital, dintre care 26 de zile pe supliment de oxigen și 5 zile la terapie intensiva.

- Pentru a doua oara de cand pandemia de coronavirus a ajuns in Romania, numarul celor care s-au insanatosit il depaseste pe cel al persoanelor nou infectate: 448 vs 262.Romania are doar 7.528 de cazuri active de coronavirus fata de 7.716 cate se inregistrau ieri. Datele anunțate la pranz de autoritați…

- Simptomele clasice ale infecției cu coronavirus au tot fost discutate de la inceputul pandemiei pana acum, iar acum alte simptome noi au fost confirmate oficial. Simptomele cele mai des intalnite de COVID-19 sunt febra, tusea și dificultatea in respirație. Specialiștii de la The US Centers for Disease…

- "Cred ca se observa foarte ușor ca am ajuns la diferențe foarte mari fața de alte state. In Romania avem aproximativ 600 de bolnavi la un milion de romani. Nu ar fi pacat sa dam cu piciorul la aceste rezultate obținute greu? Sunt foarte conștient ca oamenilor le-a fost greu sa stea acasa, sa iși…

- Numarul de cazuri de coronavirus raportate oficial in lume a ajuns la circa 2,63 milioane, iar cel al deceselor de pacienți cu Covid-19 a depașit 183.000, in timp ce 718.000 de oameni au fost declarați vindecați de Sars-Cov-2, arata centralizarile de pe Arcgis și Worldmeter . Cele mai noi informații…

- Știm deja care sunt cele mai des intalnite simptome ale infectarii cu coronavirus, dar inca nu știm suficient de multe despre simptomele atipice ale bolii. Cei mai mulți dintre pacienții infectați cu COVID-19 experimenteaza o tuse seaca, febra și dificultați in respirație. Unii oameni nu au deloc simptome,…

- Germania este țara care, deși are peste 47.000 de cazuri confirmate de coronavirus, are cele mai puține decese – doar 281 pana in prezent. Germania a crescut recent numarul testelor efectuate la 500.000 pe saptamana – iar experții au subliniat deja cat de importanta este testarea masiva a pacienților…