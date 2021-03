Stiri pe aceeasi tema

- Au fost confirmate primele doua cazuri de infectare cu varianta braziliana a coronavirusului in Romania. Este vorba despre doi barbați din capitala, de 38 și 57 de ani, anunța Institutul Național de Sanatate Publica.

- OFICIAL| Primele cazuri de infectare cu varianta braziliana COVID-19 in Romania au fost CONFIRMATE Vești proaste in mijlocul combaterii pandemiei. Primele doua cazuri de infectare cu varianta braziliana a coronavirusului au fost confirmate in Romania. Este vorba despre doi barbați din București, de…

- Austria a confirmat luni primul caz de infectare cu varianta braziliana a coronavirusului pe teritoriul sau, unde varianta britanica este deja dominanta si se regaseste in circa doua treimi din noile teste de COVID-19 pozitive, relateaza agentia Agerpres.Cazul de infectare cu varianta braziliana a virusului…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca in Romania au fost confirmate primele doua cazuri de infectare cu SARS-COV-2 cu varianta braziliana P.1. Este vorba despre doi barbati din Bucuresti, la unul dintre ei neputand fi precizata sursa infectarii.

- Institutul Național de Sanatate Publica - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a fost informat de laboratorul de la Balș ca in Romania au fost confirmate doua cazuri de in...

- Primele doua cazuri de infectare cu varianta braziliana a coronavirusului au fost confirmate in Romania. Este vorba despre doi barbați din București, de 38 și 57 de ani, anunța Institutul Național de Sanatate Publica.

- Varianta britanica a SARS-CoV-2 circula deja in jumatate din județele țarii și exista o probabilitate mare de a cuprinde intreg teritoriul Romaniei in viitorul apropiat, avertizeaza Institutul Național de Sanatate Publica (INSP).

- Inca doua cazuri de infectare cu noua tulpina britanica a coronavirusului in Romania, a anunțat Ministerul Sanatații. Este vorba despre doua persoane care au avut legatura cu școala din București unde a fost confirmat un focar cu noua varianta a virusului. „Ministerul Sanatații a fost informat astazi…