- Datele statistice furnizate de Institutul Național de Statistica (INS) pe primul semestru al anului 2018 indica o creștere vizibila a numarului de turiști care au ales Maramureșul ca destinație de vacanța, raportat la perioada de timp similara din 2017. Cifrele oficiale arata ca, procentual s-a inregistrat…

- Preturile de consum in luna august 2018 comparativ cu luna august 2017 au crescut cu 5,1%, a anuntat, marti, Institutul National de Statistica (INS), intr-un comunicat de presa. Acesta a revenit pe crestere, dupa ce in iulie scazuse la 4,56% de la 5,41% in iunie.

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii august, referitoare la cresterea de 4,1%, pe serie bruta, a economiei romanesti in al doilea trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut.

- In trimestrul II 2018 costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 9,3% fata de trimestrul I si de 15,6% fata de acelasi trimestru al anului anterior, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica (INS), citate…

- Volumul de masa lemnoasa recoltat anul trecut din padurile proprietate publica a statului s-a ridicat la 12,284 milioane de metri cubi, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS). Potrivit statisticii, in județul Alba, la sfarșitul anului 2017, suprafața padurilor era de…

- Numarul de locuitori ce a revenit in 2017 la o biblioteca publica a fost in medie de 8.669, unui locuitor revenindu-i in medie, 2,3 volume din colectiile bibliotecilor publice, in timp ce, de serviciile acestor biblioteci au beneficiat 1,236 milioane utilizatori activi (6,3% din populatia rezidenta…

- In luna mai 2018, sosirile au insumat 1,02 milioane, in crestere cu 4,3% fata de mai 2017, iar innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, 1,92 milioane, in crestere cu 0,7%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica - INS. „Comparativ…

- Anul trecut, doar jumatate din populatia Romaniei era conectata la sistemul de canalizare, desi numarul celor care se conecteaza este in crestere, a informat Institutul National de Statistica (INS).