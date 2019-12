Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile generate de furnizarea serviciilor de comunicații electronice au fost de 8,07 miliarde de lei in primul semestru al acestui an. Veniturile din furnizarea serviciilor de internet fix și mobil au crescut in primele șase luni ale anului 2019 cu peste 4% și au ajuns sa reprezinte 31% din total.…

- Mai mult de jumatate (55%) dintre conexiunile la Internet mobil inregistrate in Romania, la jumatatea anului 2019, sunt 4G, iar doua treimi dintre utilizatori nu isi limiteaza navigarea pe internetul mobil, arata datele statistice publicate, marti, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare…

- Doua treimi dintre utilizatori nu isi limiteaza navigarea pe internetul mobil si acest lucru se reflecta in creșterea continua a traficului. „Apetitul utilizatorilor pentru internet, indiferent daca vorbim despre cel fix sau cel mobil, a continuat sa creasca și in prima jumatate a acestui an. In medie…

- ​Mandatul lui Miroslav Majoros la conducerea grupului de firme Telekom România (n.a fostele Romtelecom și Cosmote) a fost prelungit cu un an începând cu data de 1 ianuarie 2020, a anunțat luni operatorul de comunicații. Miroslav Majoros a fost numit în poziția de CEO al Telekom…

- La nivelul acestui an, pana la data de 21 octombrie 2019, au fost portate 756.732 de numere de telefon, 703.608 fiind numere de telefonie mobila si 53.124 numere de telefonie fixa, scrie Agerpres. In topul furnizorilor care au primit numere de telefon in reteaua lor de telefonie mobila se…

- Platforma Seenow, dezvoltata de Direct One, prima platrforma care s-a prezentat la CNA cu notificare ca ofera servicii media audiovizuale la cerere, în 2011, s-a închis, în condițiile în care reprezentanții sai au cerut CNA retragerea avizului, potrivit Paginademedia.ro.Sursa…

- Romanii cheltuiesc cele mai mari sume in online pentru sejururi si servicii de turism (1.429 lei in medie pe an) si pentru produse electrocasnice sau electronice (1.129 lei in medie pe an), iar in 2019, proportia celor care au vizitat magazine online a crescut cu 10% (5 puncte procentuale) fata de 2018.…

- Consiliul Concurenței a amendat, la inceputul acestui an, operatorul telecom Orange cu aproape 65 de milioane de lei, echivalentul a 14 milioane de euro, pentru abuz de poziție dominanta. Decizia a venit dupa ce s-a stabilit ca Orange a blocat, prin diverse metode, societatea Simplus de la folosirea…