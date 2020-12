PNL, PSD, USR PLUS și AUR sunt principalele partide ale județului Alba, ca urmare a modului in care au votat cetațenii la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Primarii liberali au incercat sa mențina avantajul PNL in orașele lor și, in parte, au reușit. Primarii mai noi nu s-au descurcat insa așa de bine: de exemplu […] Citește GRAFIC EXCLUSIV: Rezultatele obținute de partide in fiecare oraș din Alba, la alegerile parlamentare din 2020. Situația finala in Alba24 .