Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a publicat vineri pe Facebook un tabel care reflecta execuția bugetara a fiecarui minister dupa primele șase luni ale anului. Tabelul arata ca Ministerul Justiției are cea mai buna execuție (96%), iar Ministerul Energiei – cea mai slaba, cu doar 28% din programarea stabilita prin…

- Execuția bugetara este finalizata, iar cei mai mulți bani merg spre Ministerul Justiției și spre Ministerul Muncii. La coada se situeaza Ministerele Energiei, al Economiei și al Cercetarii. Graficul a fost postat in aceasta dimineața pe facebook de premierul Forin Cițu. The post GRAFIC Ce ministere…

- Vicepremierul Dan Barna a recunoscut, vineri, ca exista in prezent „un blocaj” in coalitia de guvernare. Copresedintele USR PLUS a admis, astfel, ca acuzația președintelui Klaus Iohannis cum „ca sunt multe lucruri care nu functioneaza in coalitia aflata la guvernare” este fundamentata, insa identifica…

- Ies la iveala informații halucinante in cazul directorului din ministerul Economiei caruia i s-a facut rau la birou și a murit. Doru Clabescu, directorul Direcției de Contencios a avut, vineri, 16 iulie, o ședința extrem de tensionata cu consilierii ministrului Claudiu Nasui, care i-au cerut sa taie…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) va solicita peste 2 miliarde de lei la rectificarea bugetara din luna august, a declarat ministrul agriculturii, Adrian Oros, la solicitarea Agroinfo. Intrebat de Agroinfo ce suma va solicita MADR la rectificarea bugetara de luna viitoare si daca…

- In doar o jumatate de an la Ministerul Justiției, Stelian Ion, are conturile doldora de bani. Declarația de avere a ministrului arata ca in conturile acestuia au ajuns, din decembrie pana in iunie, inca 200.000 de lei, cu 70.000 de lei mai mult ca indemnizatia de ales. In ultima zi in care puteau fi…

- Premierul Florin Citu i-a anunțat, luni pe primarii marilor orașe ca rectificarea bugetara nu se va face la partid, pe criterii politice. Florin Cițu a precizat, la intalnirea cu primarii de municipii, ca are nevoie de implicarea tuturor primarilor si presedintilor de consilii judetene pentru atragerea…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca sporurile bugetarilor vor fi taiate, iar veniturile vor fi legate de performanța. Flori Cițu a declarat, la Guvern, ca prin legea salarizarii, aflata in lucru la Ministerul Muncii, se vor „rupe” sporurile bugetare. „Legea salarizarii va corecta aceasta problema,…