GRAFIC: Când s-ar putea încheia epidemia de coronavirus în Italia. Estimările experților, pe regiuni Lumina de la capatul tunelului nu e inca aproape, dar este vizibila, spun experții italieni. Potrivit unor estimari realizate de un centru de cercetare universitar, epidemia de coronavirus din Italia ar putea lua sfarșit intre 5 și 16 mai,, dar asta depinde foarte mult de comportamentul italienilor. Intr-o analiza realizata de Corriere della Sera se […] Citește GRAFIC: Cand s-ar putea incheia epidemia de coronavirus in Italia. Estimarile experților, pe regiuni in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

