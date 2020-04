Graffiti uriaș, pe pajiștile Alpilor Elvețieni Este ultima creație a artistului francez Saype, recunoscut pentru graffiti-urile sale de mari dimensiuni realizate pe iarba, care se vad cel mai bine de la inaltime. Denumita “Beyond crisis” (”Dincolo de criza”), lucrarea, cu o tematica legata de pandemia de COVID-19, a fost desenata pe o pajiste din orasul elvetian Leysin și infatiseaza o fetita […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

