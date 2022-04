Graffiti lansează prima piesă spre sufletele a trei generații Sunt tineri. Pentru unii dintre noi, enervant de tineri. Pentru alții, poate enervant de talentați. Și sunt și frumoși, așa cum mulți dintre noi doar visam ca am fost la varsta lor.Intr-o societate care iși masoara valorile cu instrumente de marketing false, spoite doar in culori care sa atraga atenția, Trupa Graffiti “aterizeaza” in spațiul muzical romanesc de pe o alta planeta.Și nu, Theea și Robert nu sunt extratereștrii. Sunt doar foarte sinceri. Talentul lor este sincer. Mesajul lor este foarte sincer. Intr-adevar, este șocant sa vezi atata sinceritate ce incearca sa sparga granițele mediocritații… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

