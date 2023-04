Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a aprobat lista primelor 31 de unitati de invatamant care urmeaza sa primeasca finanțare prin Programul național de investiții „Școli sigure și sanatoase”. Pe aceasta lista se regasesc 7 unitați școlare din București, cate 3…

- Polițiștii de la Transporturi au facut la inceputul acestei saptamani patru percheziții domiciliare in Cluj-Napoca și Oradea la persoane banuite ca au aplicat desene tip graffiti pe vagoane de calatori și de marfa. Acestea au fost scoase din circulație pentru rescrierea numerelor de identificare. Polițiștii…

- Un raport al Minsiterului Educației contureaza inca o data imaginea „Romaniei needucate”, dupa ce 23% dintre elevii care au inceput gimnaziul in 2017/2018 nu au mai ajuns sa susțina examenul pentru Evaluarea Naționala, in 2021, la finalul clasei a VIII-a. Din pacate, in mediul rural, abandonul a fost…

- Actele de vandalism chiar daca in mod normal sunt sancționate, fiind ilegale, sunt prezente tot mai des in „orașul de 5 stele”. De data aceasta insa, fenomenul a luat o alta amploare. „Artiștii” au decis sa-și creeze opera pe mașinile unor conducatori auto din Manaștur.Șoferii din Manaștur s-au trezit…

- La cutremurul din 1977 din București au murit peste 1.500 de oameni, aproape 1.400 dintre ei doar in Capitala și alți peste 11.300 de oameni au fost raniți. 33 de cladiri și blocuri s-au prabușit. Vreme de 30 de ani, regimurile de la București au consolidat doar 30 de imobile. Fii la curent…

- Pericol in centrul Bucureștiului. Multe cladiri vechi sunt șubrede și se pot prabuși la un seism de 7 grade pe scara Richter. O spun experții, o arata studiile de specialitate. In vremea aceasta, Municipalitatea Capitalei nu are in lucru nici macar un șantier de consolidare. 350 de cladiri incadrate…

- Tinerii care vor sa obțina permisul de conducere nu vor mai putea sa urmeze cursurile unei școli de șoferi daca nu au cel puțin zece clase absolvite.Prin aceasta noua regula impusa prin Codul Rutier se dorește evitarea analfabeților.Potrivit polițiștilor, de cațiva ani s-a constatat inmulțirea șoferilor…

- Social Nevoia de sange, in continuare stringenta / “Noi, potențialii donatori, ar trebui sa ne punem in situația bolnavilor din spitale” – Daniela Ciobanu, director Centrul de transfuzie sanguina Teleorman ianuarie 25, 2023 14:01 In momentul de fața, in ceea ce privește numarul de transfuzii sanguine…