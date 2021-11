Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de reluarea cursurilor, elevii si parintii nu stiu daca unitatile de invatamant vor functiona normal sau in regim online. Abia vineri este asteptat un ordin comun al Ministerului Educatiei si Sanatatii care va lamuri situatia. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a anuntat joi…

- Peste 46% dintre unitatile de invatamant din Alba, publice si private, nu vor incepe luni cursurile cu prezenta fizica, in conditiile in care rata de vaccinare a personalului din acestea este mai mica de 60%, inregistrandu-se chiar o rata de 0% in doua gradinite din municipiile Alba Iulia si Sebes.…

- „1,8 milioane de elevi vor incepe școala fizic, este o cifra estimativa, din cei peste 2,9 milioane de elevi și preșcolari. Școlile care au o rata de vaccinare sub 60 la suta vor incepe școala in sistem online”, a declarat, vineri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Rata de vaccinare de peste 60 la…

- In gradinițele, școlile și liceele private din Capitala procentele personalului vaccinat impotriva COVID-19 sunt semnificativ mai mari fața de cele inregistrate in unitațile de invațamant de stat. Situația vaccinarii in randul personalului care lucreaza in gradinițele, școlile și liceele din Capitala,…

- ​Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi ca gradul de vaccinare a personalului școlii va fi o condiție pentru deschiderea unitaților de invațamant. „De luni, unde condițiile sanitare o permit, elevii se vor intoarce fizic la școala. O noua condiție pentru deschiderea fizica a școlii va fi gradul de…

- Școlile și inspectoratele școlare vor publica procentul de vaccinare in randul personalului. Dispoziție de la minister Unitațile de invațamant și inspectoratele școlare vor publica ponderea personalului propriu vaccinat. Solicitarea a venit de la minister. Ministerul Educatiei a solicitat, vineri, afisarea…

- Rezultatele inițiale inregistrate in urma desfașurarii probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Satu Mare atesta nivelul slab de pregatire al candidaților. Jumatate dintre ei nu au…

Deși funcționarea unitaților de invațamant nu mai depinde de rata de incidența din localitate, aproape 10.000 de elevi din județul Cluj au trecut in sistem online dupa ce au fost confirmate cazuri...