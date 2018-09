Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Delivery Hero SE, care detine in Romania compania foodpanda, a preluat integral si platforma hipMenu, dezvoltata de Dan Klausmeier si Ciprian Costa, care include ofertele a peste 300 de restaurante din Cluj, Bucuresti, Oradea si Timisoara. Continuarea pe ZFCorporate …

- Companiile de co-working au inchiriat in primul semestru suprafete record in Bucuresti, de 16.800 mp, iar cererea venita din acest segment este deja de doua ori mai mare decat pentru intreg anul 2017, cele mai active companii fiind Mindspace (12.000 mp) si Spaces (3.000 mp), potrivit unui studiu…

- Ionel Burtea, un tanar de 22 de ani din Ticleni, judetul Gorj, care in urma cu trei ani si-a convins familia sa investeasca intr-o plantatie de mure si zmeura, spera sa ajunga la afaceri de 200.000 de euro in 2018 cu Abund Berry, o companie infiintata in 2017. Pana in 2017, familia Burtea a produs…

- The Beer Institute, un magazin din Bucu­resti, din apropiere de Piata Romana, are peste 100 de etichete de bere artizanala roma­neasca in por­tofoliu. Totusi, planurile fondatorilor nu se opresc aici. Adina Mugescu, cofondatoarea The Beer In­sti­tute, a declarat in cadrul emisiunii ZF Live…

- Decembrie 2016 a fost un punct de infle­xiu­ne in evolutia bursei locale, avand in vedere ca transfomarea MedLife in companie publica, venita dupa o seceta de opt ani de listari antreprenoriale, a fost urmata, in putin peste un an, de alte cinci companii private care au facut pasul catre bursa. Noii…

- Chiar daca numarul companiilor romanesti listate pe piata principala de la Bucuresti a crescut cu 60% in ultimii zece ani la 77 de emitenti pe segmentul principal, capitalizarea domestica a scazut cu 36% in acelasi interval de timp, potrivit calculelor companiei de audit si consultanta PwC.…

- Indicele BET-FI, care urmareste cele cinci societati de investitii financiare plus actiunile Fondului Proprietatea, a urcat cu 3,8% in intervalul 10-15 iunie. Aceasta este cea mai buna evolutie inregistrata de BET-FI din 2016 pana in prezent. Principalul impuls pentru evolutia indicelui…

- BET, indicele principal al Bursei de Valori, a incheiat primele cinci luni cu un plus de 4,2%, influentat de scaderile din luna mai, cauzate de discutiile legate de Pilonul II de pensii private, piata de la Bucuresti mentinandu-se totusi pe podiumul cresterilor in randul principalilor indici ai…