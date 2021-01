Grădiniţele şi şcolile primare din Bulgaria s-au redeschis In Bulgaria s-au redeschis școlile primare, gradinitele si centrele de ingrijire after-school, dupa o luna, ca urmare a numarului scazut de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza dpa. „Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din clasele I-IV ar trebui sa participe la lectii in scoli”, a declarat luni ministrul educatiei Krasimir Valcev in timpul unei vizite la o scoala primara din capitala Sofia. Scoala este cel mai bun mediu, a subliniat el. In functie de evolutia situatiei, restul elevilor pana la clasa a XII-a ar putea reveni treptat in salile de clasa incepand cu 18… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

