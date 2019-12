Grădinița Prichindel din Cugir a fost gazda unui spectacol dedidicat sărbătorilor de iarnă, intitulat sugestiv „O colindă pentru Moş Crăciun” Colindul deschide atmosfera de Craciun, care ne aduce bucurie si ne aminteste cu precadere de anii copilariei, de emotia asteptarii impodobirii bradului, de clipa la care visam sa-l intalnim pe Mos Craciun. Mos Craciun face parte din farmecul copilariei, de care cu siguranta fiecare dintre noi isi aduce aminte. Acum cand suntem atat de aproape de Sfintele Sarbatori Gradinița cu P.P. PRICHINDEL Cugir, a deschis usa pentru oaspeti dragi si inima pentru speranta, bucurie si lumina. Iar alaturi de copii, parinții și bunicii au colindat pentru Mos Craciun/ Mosul bun. Magia de sarbatoare a fost deschisa… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

