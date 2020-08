Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Apele Vii nu se incheie bine un proiect ca altul este deja in așteptare.Administrația locala a finalizat mai multe investiții in acest an. Altele sunt in derulare, iar altele sunt pregatite pentru accesare de fonduri. Modernizarea drumurilor, un obiectiv foarte important Aproximativ 6 kilometri…

- Salt Sofya va executa lucrari de modernizare si extindere a Gradinitei nr. 2 din comuna Corbu. Primaria Corbu a incheiat un contract de furnizare servicii de modernizare si extindere a Gradinitei nr. 2 din comuna. Denumirea completa a proiectului atribuit este Executia lucrarilor de modernizare si extindere…

- O gradinița cu o capacitate de 160 de preșcolari se va construi la Alba Iulia, prin schimbarea destinației cantinei din incinta Colegiului Tehnic „Alexandru Domșa” și extinderea acesteia pe orizontala și verticala. Noua cladire a Gradiniței cu Program Prelungit nr. 16 va avea 8 sali de grupa și o suprafața…

- Pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 31 iulie a Consiliului Local Baia Mare se va afla și un proiect care vizeaza aprobarea documentatiei tehnico-economice, in faza SF, pentru Gradinița nr. 28 – “RK, REABILITARE, MODERNIZARE,EXTINDERE”. Mai in detaliu, proiectul de hotarare precizeaza urmatoarele:…

- RESITA – Municipalitatea intentioneaza, tot prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 9, care reprezinta o sursa de finantare pentru proiectele care vizeaza activitati de regenerare a zonelor urbane marginalizate, sa reabiliteze, modernizeze si sa doteze scoala si gradinita din cartierul…

- Cursurile la gradinița Prințesa Anastasia din Iași au fost suspendate, dupa ce doi copii au fost depistatați cu coronavirus, noteaza Ziarul de Iași.Primul caz a fost contaminat in familie, de la o bunica venita din zona Sucevei, iar al doilea copil a luat virusul de la primul copil infectat.”Fetita…

- Ziarul Unirea 355 de tablete și laptopuri, achiziționate de școlile din județul Alba pentru invațamantul online. La ce suma se ridica investiția Pregatiriile pentru modernizarea și digitalizarea procesului de invațare in Romania nu au ocolit județul Alba nici de aceasta data. Temandu-se de un al doilea…

- Primaria Alba Iulia a lansat o noua licitație pentru modernizarea a trei cladiri aparținand Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian” și Gradiniței cu program prelungit nr. 10 din Alba Iulia, pentru conformarea la standardele privind securitatea la incendiu. Valoarea totala a investiție este de aproape…