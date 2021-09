Grădiniţă nouă în locul vechii Policlinici cu Plată din Copou Ieri s-a semnat contractul, fiind prevazut ca lucrarile sa dureze 12 luni. A fost semnat, ieri, contractul pentru executia lucrarilor de reabilitare si amenajare a Gradinitei „Codrescu". Dintre cele patru oferte depuse, cea mai buna a fost desemnata a firmei Pavi-Lux SRL, pentru o suma de 3,33 milioane de lei (fara TVA). Urmeaza ca municipalitatea sa-i predea amplasamentul pentru organizarea santierului. Lucrarile vor dura 12 luni. Noua gradinita va avea o capacitate totala de 200 de locuri (in conditii normale) in opt sali de grupa. Cu tot cu dotari si TVA, investitia va ajunge la aproximativ… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Sebeș: Au inceput lucrarile pentru construirea creșei și gradiniței din Valea Frumoasei. Cand va fi gata investiția de peste 8 milioane de lei Sebeș: Au inceput lucrarile pentru construirea creșei și gradiniței din Valea Frumoasei. Cand va fi gata investiția de peste 8 milioane de lei Vineri,…

- Fosta policlinica cu plata de pe strada Codrescu nr. 5 va fi transformata in gradinita, motiv pentru care a fost scoasa la licitatie executia lucrarilor de amenajare a imobilului, a anuntat, marti, primarul Mihai Chirica, potrivit Agerpres. Potrivit primarului, noua gradinita va avea o capacitate…

- Anul 2021 inseamna pentru Cugir concretizarea eforturilor administrației locale din ultimii ani de a dezvolta localitate cu fonduri europene. De la inceputul anului și pana in prezent au fost semnate 6 contracte de execuție a unor investiții de modernizare a infrastructurii stradale și școlare. Unul…

- A ieșit soarele și pe o strada situata intr-una dintre cele mai sarace zone din București. Un corp de cladire al Gradinitei „Panseluta”, situata in zona Drumul Cretestilor, a fost reabilitat și inaugurat luni. “Gradinita va intra in reteaua unitatilor de invatamant incepand cu debutul noului an scolar…

- Un corp de cladire al Gradinitei „Panseluta”, situata in zona Drumul Cretestilor, una dintre cele mai sarace zone din Bucuresti, a fost reabilitat, fiiind inaugurat luni. Gradinita va intra in reteaua unitatilor de invatamant incepand cu debutul noului an scolar si va putea gazdui aproximativ 150…

- Societatea Colterm cauta firma care sa repare strazile sparte in urma lucrarilor de intervenție și modernizare efectuate la Timișoara. Suma alocata depașește 1,6 milioane de lei. Pe SEAP a fost lansat o licitație prin care societatea de termoficare Colterm cauta o firma care sa se ocupe de reparațiile…

- Primaria Municipiului Sebeș se pregatește sa recepționeze obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnaziala Rahau”, care a beneficiat de ample lucrari de modernizare. Infațișarea cladirii, așa cum era fotografiata in anul 2016, a devenit o amintire. Valoarea totala a lucrarilor se ridica la suma…