- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a semnat contractul de finanțare europeana in valoare de aproape 6,3 milioane de lei pentru „Construire corp cladire cu sali de clasa și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național „Petru Rareș”. ”Dupa ce la inceputul noului anului școlar am…

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a declarat ca iși dorește ca noul an școlar sa se desfașoare cu prezența fizica a elevilor in unitațile de invațamant din acest municipiu. Prezent la deschiderea anului școlar de la Colegiul Național „Nicu Gane”, primarul Catalin Coman a spus ca in funcție de evoluția…

- Fostul deputat PSD de Suceava, profesorul Alexandru Radulescu, susține ca momentul deschiderii noului spital din Falticeni este generat de obstinația și perseverența primarului PSD Catalin Coman și a managerului Vlad Morariu. Noul spital a fost deschis oficial, astazi, la 30 de ani de la demararea construcției.…

- Primarul din Liteni, Tomița Onisii, a declarat ca iși dorește ca in cel mai scurt timp sa fie lansata procedura de licitație pentru lucrarile incluse intr-un proiect european in valoare de șapte milioane de lei. Tomița Onisii a facut referire la proiectul finanțat prin Programului Operațional Regional,…

- In urma cu cateva zile va prezentam stadiul lucrarilor de reabilitare termica de la Liceul Tehnologic ”Constantin Istrati”, proiect cu fonduri europene aflat in derulare la Campina. Promiteam atunci sa revenim și cu cel de-al doilea proiect la care efectiv se lucreaza - restaurarea Castelului Hasdeu.

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a anuntat o veste buna pentru 20 de familii de tineri din acest municipiu care vor sa se mute in casa noua. Catalin Coman a spus ca dupa o pauza de aproape doi ani au reinceput lucrarile la construirea blocului ANL de pe str. Ana Ipatescu nr. 51. „Este o […] The…

- Cele 3000 de suflete din comuna Parva vor fi ferite de lipsa de apa in perioadele cu seceta. Administrația locala a comunei a finalizat modernizarea și extinderea rețelei de apa și canalizare. Proiectul a fost derulat prin Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale și a costat 1.5 milioane de euro.…

- Aeroportul International Timisoara „Traian Vuia" si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii au semnat contractul de finantare pentru proiectul de investitii „Terminal Plecari Curse Externe". Investitia se ridica la aproape 200 de milioane lei si va fi finalizata la 31 decembrie 2023.