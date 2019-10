Grădinescu (ASF): Am reuşit să aprobăm şi să lansăm regulamentul…

Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat regulamentul privind procedura de subscriere si rascumparare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, joi, AGERPRES. "Asa cum am precizat si la ultima mea intalnire cu reprezentantii pietei de capital, in cadrul conferintei organizate de catre Asociatia Administratorilor de Fonduri (AAF), am reusit sa aprobam si sa lansam Regulamentul privind procedura de subscriere si rascumparare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele…