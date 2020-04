Grădinăritul ne scapă de stres. Sfaturi pentru grădini de apartament

Stiri pe aceeasi tema

- Presa braziliana, citata de jurnalul spaniol AS, sustine ca avocații lui Ronaldinho au oferit 1.500.000 de euro, pentru ca fostul fotbalist, inchis intr-un penitenciar din Asuncion dupa ce a intrat in Paraguay folosind un pașaport fals, sa fie trecut in arest la domiciliu.In urma cu cateva zile, avocatii…

- Grupul de Comunicare Strategica a emis, miercuri, un set de 15 recomandari “privind conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19)”. Recomandarile vizeaza atat regulile de igiena esențiale, cat și reguli de limitare a contactului cu alte persoane și reguli de protejare…

- Popularitatea in crestere a miniexcavatoarelor in ultimii ani a determinat producatorii sa ofere tot mai multe modele de utilaje potrivite pentru lucrarile mici si cele desfasurate in spatii restranse. Tocmai de aceea, astazi poate fi foarte dificil sa alegi modelul potrivit pentru activitatea ta din…

- Atunci cand vremea se raceste, pielea de pe fata si corp poate avea de suferit daca nu ii acorzi mai multa atentie decat in mod obisnuit. Aceasta devine uscata, se strange, apare senzatia de mancarime si, uneori, chiar poate crapa, ceea ce e dureros si tare neplacut. Pentru a evita aceste probleme,…

- Cum scapi de dependenta de dulciuri. Sfaturi de la Irina Alionte (Bodyshape) Irina Alionte, fondatorul Bodyshape Transformation Center , a ajutat, alaturi de antrenorii centrului, mii de persoane sa ajunga la silueta dorita prin sport si nutritie, dar si prin sesiuni de coaching ce ajuta sa obtina motivatia…

- Siguranța și starea de bine a utilizatorilor sunt foarte importante pentru Facebook. Tocmai de aceea, platformele companiei ofera o mulțime de instrumente create pentru ca utilizatorii și familiile lor sa se poata simți fericiți și in siguranța in mediul online. De multe ori, tehnologia le ofera parinților…

- Novak Djokovic (32 de ani, 2 ATP) s-a calificat in semifinale la Australian Open, iar la finalul meciului a plans cand a vorbit despre Kobe Bryant, unul dintre bunii sai prieteni. Kobe Bryant, legendarul baschetbalist de la Los Angeles Lakers, a murit duminica noapte dupa ce elicopterul in care se…

- Se spune ca pentru a aprecia frumusețea unui fulg de nea este necesar sa infrunți frigul. Iarna are propriul farmec, insa pe cat de frumos este acest anotimp, pe atat de mult poate deteriora frumusețea și sanatatea pielii. Aerul rece indeparteaza bariera naturala a pielii, lasand-o uscata și inroșita.…