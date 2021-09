Grădina zoologică din Philadelphia a început vaccinarea antiCovid a animalelor O femela lemur pe nume Charlie a devenit saptamâna aceasta primul animal care a primit un vaccin antiCOVID-19 la gradina zoologica din orasul american Philadelphia, relateaza vineri dpa citata de Agerpres. Charlie a facut parte dintr-un grup de 10 animale, între care alti patru lemuri, patru gorile si un urangutan de Sumatra, care au fost vaccinate împotriva coronavirusului.



În urmatoarele saptamâni, 113 animale de la gradina zoologica vor primi fiecare câte un vaccin în doua doze dintr-un transport de 240 de doze furnizat de Zoetis, o fosta filiala…

Sursa articol: hotnews.ro

