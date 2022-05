Stiri pe aceeasi tema

- Este o raritate in Romania, iar in istoria de aproape 60 de ani a Gradinii Zoologice din Targu Mures, nu a existat niciodata vreun exemplar de tigru bengalez alb, pana acum. Indira și Adelina, cei doi tigrii tineri, au sosit zilele astea și vor putea fi vizitați in curand. Cu aceasta ocazie primarul…

- Gala Societații Civile (GSC), cel mai amplu proiect care promoveaza si premiaza activitatea sectorului asociativ din Romania, deschide inscrierile pentru editia XX. Proiectele pot fi inscrise in perioada 7 aprilie – 19 mai pe site-ul competitiei. GSC introduce in 2022 o noua sectiune dedicata proiectelor…

- In contextul scaderii numarul de refugiați care vin in R.Moldova, inclusiv numarul celor acomodați in centrele de plasament, in baza deciziei CSE Chișinau, de ieri, 27 martie, s-a decis oprirea activitații unor centre de plasament. Declarațiile au fost facute de catre primarul general Ion Ceban in cadrul…

- In timp ce unii nativi taie legaturile cu persoanele apropiate din viața lor, alții o duc foarte bine pe parte profesionala și vor avea parte de o promovare la actualul job. Ce ne-a pregatit horoscopul Minerva in urmatoarea perioada. Ce ne rezerva horoscopul Minervei in lunile de primavara Berbec Nativii…

- Zi mare pentru chef Sorin Bontea! Bucatarul de la Chefi la cuțite iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Inca de la primele ore ale dimineții, chef Sorin Bontea a fost intampinat cu numeroase mesaje de la colegii sai, care l-au impresionat-o profund.

- Primaria impreuna cu FMF și alte organizații sportive a amenajat terenul de joaca pentru copiii de pe teritoriul Moldexpo. Cițiva antrenori joaca fotbal cu cei mici pe parcursul zilei. Alți copii sint antrenați in diverse activitați educative și jocuri. In zilele de 5, 6, 7, 8 martie pentru copii vor…

- Primaria Chișinau și cabinetul primarului considera ca adoptarea deciziei CMC din 17 februarie, de privatizare a terenului aferent SA Magazinul Universal Central Unic, „a generat un risc sporit de prejudiciere a bugetului municipal”. Aceasta fiind luata „fara o claritate vis-a-vis de cele expuse”, precizeaza…

- Victor Rebengiuc, „colos al scenei romanesti, cu un talent artistic exceptional, a reusit sa fie de-a lungul vietii in slujba publicului”, implineste joi varsta de 89 de ani, fiind omagiat de Ministerul Culturii, conform news.ro. Apostol Bologa sau Ilie Moromete sunt, astazi, personaje memorabile…