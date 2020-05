Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luata de Primaria Generala pentru ca bucureștenii sa nu ia cu asalt doar parcurile din Capitala, ducand la supraaglomerarea acestora. Accesul va fi permis pietonilor, dar și celor care vor sa se plimbe cu biciclete, role, trotinete electrice sau skateboard-uri. UPDATE 17.15 - Strazile…

- Astfel, incepand de luni, locuitorii Budapestei vor beneficia de relaxarea deja aplicata in restul tarii de doua saptamani. Decizia relaxarii vine mai tarziu in capitala Ungariei din cauza faptului ca aici au fost inregistrate cele mai multe cazuri de coronavirus . In țara vecina au fost reportate 3.600…

- Carantina din Budapesta va fi ridicatade luni, a anunțat premierul ungar Viktor Orban. In restul țarii,relaxarea masurilor de protecție impotriva raspandiriicoronavirusului incepuse in ultimele doua saptamani, potrivitAgenției Reuters.„Este clar ca am reușit sa reducemși epidemia din Budapesta”, a spus…

- Accesul in cimitire este permis intervalul orar 8.00 - 18.00, in urmatoarele conditii: • Grupurile care intra in cimitir pot sa fie formate din cel mult trei persoane. • La intrarea in cimitir, fiecare cetatean va primi un bon datat pe care se va inscrie amplasamentul la care acesta se deplaseaza in…

- Gabriela Firea a anunțat ca din data de 15 mai se deschid toate parcurile, gradinile publice, inclusiv gradina zoologica, si cimitirele din Capitala. „De vineri, 15 mai, se deschid toate parcurile, gradinile publice- inclusiv gradina zoologica -, si cimitirele din Capitala. Primaria Capitalei a propus…

- Primatul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca de vineri, 15 mai, se deschid toate parcurile, gradinile publice – inclusiv gradina zoologica -, și cimitirele din Capitala. ”Primaria Capitalei a propus acest punct pe ordinea de zi, care a fost și votat, in cadrul ședinței de azi a Comitetului…

- Couple in urban scenery Relaxarea din data de 15 mai vine cu recomandari, dar si cu restrictii! Institutul National de Sanatate Publica a publicat, sambata, recomandarile ce vor fi dispuse de institutii, odata cu reluarea activitatii, dupa incetarea starii de urgenta. Documentul este lansat in dezbatere…

- Praga, 27 apr /Agerpres/ - Peste 130 de pui de la 40 de specii, printre care un tapir indian, o femela de elefant asiatic si un vultur cu gluga, s-au nascut in cele sase saptamani de izolare la gradina zoologica din Praga, care s-a redeschis luni publicului in prima faza de ridicare progresiva a restrictiilor,…