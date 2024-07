"Gradina Sanzienelor" , al 16-lea punct gastronomic local din Bistrita-Nasaud.

Stiri pe aceeasi tema

- Cine spune ca nu se poate face performanța și la liceele din mediul rural cu siguranța nu a trecut pe la Liceul Teoretic Radu Petrescu din Prundu Bargaului sau pe la Liceul Tehnologic Ion Caian Romanul din Caianu Mic, unde rata de promovabilitate trece de 85%. Cu condiții ca la oraș, cu licee puse la…

- Buzoianul Razvan Lavric a decis, acum mai bine de un deceniu, sa puna bazele unui restaurant pentu motociclistii care treceau, in traseele lor, prin satul Hales, el fiind, de asemenea, motociclist. Asa a luat nastere, in 2010, La Motoare, un restaurant in care se servea la vremea respectiva pizza facuta…

- Primarul comunei Prundu Bargaului, Doru Crișan, vine cu vești bune pentru cetațeni: astazi au inceput lucrarile la proiectul „Modernizare strazi și construire pod in comuna Prundu Bargaului”. Investiția este finanțata prin Programul Național Anghel Saligny. Doru Crișan, primarul comunei Prundu Bargaului,…

- Sfinții Constantin și Elena 2024. FELICITARI, URARI și MESAJE de SFINTII Constantin și Elena pe care le poți trimite prin SMS de SF Constantin și Elena | albaiuliainfo.ro Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru familie și prieteni -Iti doresc sa ai parte de o zi de nume minunata si sa stii ca esti si…

- Pe 21 mai 2024, sute de mii de romani iși sarbatoresc onomastica de Sf. Constantin și Elena. Spune-le ”La mulți ani” celor dragi cu ajutorul unei felicitari cu mesaj special. Iata ce imagini ilustrate poți trimite prin SMS, pe WhatsApp, Facebook sau Instagram de Sf Constantin și Elena.

- Sfinții Constantin și Elena se sarbatoresc pe data de 21 mai. In randurile de mai jos iți vom spune cateva urari, felicitari și mesaje frumoase de Constantin și Elena. Iata cele mai frumoase imagini cu urari și mesaje!

- Redam principalele subiecte abordate de Lucian Bode in cadrul discursului sau:„Primarul, președintele de CJ trebuie sa fie intre oameni și sa lucreze pentru oameni. Am vazut sloganurile de campanie, eu spun ca nu sunt doar simple sloganuri. La cum va cunosc eu și cum va vad, aceste sloganuri sunt o…

- Redam principalele subiecte abordate de Lucian Bode in cadrul discursului sau:„Primarul, președintele de CJ trebuie sa fie intre oameni și sa lucreze pentru oameni. Am vazut sloganurile de campanie, eu spun ca nu sunt doar simple sloganuri. La cum va cunosc eu și cum va vad, aceste sloganuri sunt o…