Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele trei luni ale anului trecut, 61% dintre persoanele cu varsta intre 65 si 74 de ani din Uniunea Europeana au declarat ca au utilizat Internetul, un procent semnificativ mai mic fata de 98% in cazul celor cu varsta intre 16 si 24 de ani, arata datele publicat luni de Eurostat. Chiar daca se…

- Industria locala pentru infrastructura este la pamant tocmai acum, cand vin miliardele de euro de la UE. Drumurile din Romania sunt construite cu materie prima din Polonia, Italia sau Turcia. Pe plan local exista producatori care spun ca se vad nevoiti sa apeleze la importuri pentru a-si fabrica…

- Studentii de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara de la Iasi au copt prima paine din faina de greier din Romania. Producatorii spun ca gustul acestei paini nu difera de cel al unei paini facute cu faina de grau, dar beneficiile acestui produs sunt mult mai mari, faina din greieri…

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat 23% din…

- Pe numele fostului finanțator al clubului Dinamo a fost emis un mandat european de arestare, el figurand pe site-ul Politiei Romane, la rubrica ”persoane urmarite”.Acesta se afla in Italia, unde a fugit inainte de a fi condamnat. Acolo, Curtea de Apel din Napoli a respins cererea de extradare și i-a…

- O romanca preda, de 16 ani deja, engleza pentru afaceri francezilor. Și nu de oriunde, ci de la catedra Universitații din Versailles. Este povestea Flaviei Zah din Baia Mare, care iși imparte viața intre Romania și Franța. Din dorința de a duce educația la urmatorul nivel, dar și de dragul fiului sau,…

- Curtea de Apel București a respins, vineri, cererea procurorilor DNA de plasare a Elenei Udrea sub control judiciar pentru a nu fugi din țara dupa ce a fost condamnata marți la 8 ani de inchisoare cu executare. Citește și: VIDEO Renate Weber ARUNCA IN AER Romania: Se pot DESFIINȚA toate pensiile…