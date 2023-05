Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 26 mai, grupul de reciclare și regenerare a resurselor GreenGroup, in parteneriat cu Asociația ROTA, a inaugurat Parcul „Gradina Dragaica” pe strada Dragaicii, colț cu str. D. Filipescu (cartierul Poșta, din Buzau). „Valoarea totala a parcului se ridica la 145.000 de euro, iar lucrarile de execuție…

- Primaria municipiului Aiud a omagiat eroii cazuți pe fronturile de lupta, prin ceremonii de depuneri de coroane și participare la slujbe de pomenire la monumentele eroilor aflate pe raza municipiului, a localitaților componente și aparținatoare, precum și a comunelor Miraslau și Rimetea. Ziua Eroilor…

- Evenimentul va avea loc vineri, 26 mai, incepand cu ora 11:00, in incinta parcului ”Gradina Dragaica”, situat in Bulevardul Industriei, nr.1 și va marca o etapa importanta in dezvoltarea și promovarea spațiilor verzi in comunitatea noastra.

- Artiștii angrenați in proiectul ,,Sus Muralul” au definitivat prima lucrare din acest an. De aceasta data a fost aleasa fațada Liceulul Tehnologic ,,D. Filipescu”. Pe cea mai inalta cladire a unitații de invațamant a aparut un unicorn, realizat prin arta origami, pe care este scris mesajul „Viața e…

- Timp de 10 zile, in perioada 5 – 15 iunie 2023, la Falticeni, se va desfasura a XIII-a editie a Programului „Zilele Culturii Falticenene", o manifestare organizata de Asociatia „Falticeni Cultural", Primaria si Consiliul Local Falticeni si Consiliului Judetean Suceava, ...

- Respectarea normelor rutiere, precum si adoptarea unui comportament responsabil in trafic constituie un obiectiv major al politiei rutiere. In contextul in care zilnic, pe drumurile publice din tara sunt inregistrate accidente de circulatie, unele cu urmari tragice, siguranta traficului si a participantilor…

- Direcția Generala de Asistența Sociala Ialomița, in parteneriat cu instituții similare din județele Buzau, Arad și Mureș, alaturi de Asociația «Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale» au incheiat recent, la Slobozia, un proiect destinat sprijinirii copiilor din medii defavorizate.…

- Grupul petrolier saudit Aramco a raportat duminica o crestere de 46% a profitului net in 2022, comparativ cu 2021, gratie cresterii cotatiilor petrolului ca urmare a razboiului din Ucraina, ceea ce a impulsionat economia celui mai mare exportator mondial de titei, transmite AFP, potrivit Agerpres.Aramco…