Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a anunțat duminica dimineața in jurul orei 6.30 un incendiu la o anexa gospodareasca. In localitatea Rascruci din comuna Bonțida, focul a cuprins un motostivuitor electric. Persoanele aflate in apropiere au reușit sa lichideze focul in mare parte, cu stingatoare, pana la sosirea echipajelor…

- Un apel la 112 a anunțat vineri dupa-amiaza faptul ca o persoana a fost lovita de un tren la Rascruci, in comuna Bonțida. Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Gherla au fost sesizați in jurul orei 14.45 cu privire la un accident feroviar produs in halta Rascruci. Din cercetarile efectuate…

- Un apel la 112 a anunțat vineri dupa-amiaza faptul ca o persoana a fost lovita de un tren la Rascruci, in comuna Bonțida. La locul evenimentului intervin pompierii și echipaje medicale. – știre in curs de actualizare (0)(0)

- Polițiștii Serviciului Rutier – Biroului Drumuri Naționale si Europene au depistat joi, 10 martie, in jurul orei 23, un conducator auto in varsta de 25 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa pe DN1C E576, prin localitatea Rascruci, comuna Bonțida, aflat sub influența bauturilor alcoolice.…

- Arhitectul sef al judetului Cluj, Claudiu Salanța, promoveaza arhitectura de calitate in mediul rural. De aceasta data, este vorba de capela mortuara din localitatea Rascruci, comuna Bonțida.

- Se pare ca in ultima perioada oamenii tind in numar cat mai mare sa se mute la casa. Avantajele sunt multiple, pleaca din zonele arhiaglomerate, preferand sa faca naveta cu mașina personala pana la locul de munca, pe strazi mai puțin aglomerate. Unul dintre principalele avantaje este faptul ca ai parte…

- Doua autospeciale din Detașamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca și o autospeciala a SVSU Bonțida au intervenit sambata dimineața pentru a stinge flacarile care au cuprins un adapost de animale din localitatea Rascruci din comuna Bonțida. Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in…

- Doua autospeciale din Detașamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca și o autospeciala a SVSU Bonțida au intervenit sambata dimineața pentru a stinge flacarile care au cuprins un adapost de animale din localitatea Rascruci din comuna Bonțida. Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in…