Grădină cu plante medicinale și aromatice în Cetatea Târgu Mureș Gradina de plante medicinale și aromatice din Cetate s-a realizat intrucat tradiția epocii de modernitate timpurie (sec. XVI-XVII) s-a bazat pe plantarea plantelor medicinale și aromatice in proximitatea manastirilor, practica perpetuata și in secolele urmatoare. Așa cum probabil știți, un rol important in istoria Cetatii medievale il are fosta Manastire de calugari Franciscani... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

