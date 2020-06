Grădina cu Filme se redeschide în Piaţa Alexandru Lahovari nr. 7 Miercuri, 24 iunie 2020, de Ziua Universala a IEI, Primaria Capitalei, prin Creart, redeschide spatiul cultural-alternativ Gradina cu Filme din Piata Alexandru Lahovari, nr. 7! Gradina cu Filme a reusit sa se impuna de-a lungul celor sase editii drept una dintre cele mai apreciate locatii culturale estivale din centrul Bucurestiului, propunandu-si sa recreeze atmosfera gradinilor de vara intr-un spatiu dedicat artei cinematografice, muzicii si dezbaterilor culturale. Editia a saptea va avea loc intre 24 iunie si 13 septembrie 2020, de marti pana duminica, si va continua doua dintre cele mai cunoscute… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

