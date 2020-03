Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea O universitate din Cluj va pune la dispoziție un echipament performant, capabil sa analizeze 96 de probe simultan pentru diagnosticarea coronavirusului O universitate din Cluj va pune la dispoziție un echipament performant, capabil sa analizeze 96 de probe simultan pentru diagnosticarea…

- De miercuri 11 martie, in centrul de carantina din Pitesti, in fapt un hotel de doua stele al primariei, se afla 54 de persoane in carantina. Am stat mai bine de doua ore in zona si am vorbit cu doua dintre rudele pacientilor aflati in carantina.

- Potrivit informațiilor furnizate de Prefectura Buzau, la nivelul județului Buzau se afla in carantina 25 de persoane, pentru alte 322 de persoane fiind dispusa masura izolarii la domiciliu. Au fost introduse in carantina instituționalizata persoanele care au venit din Italia, considerata zona roșie.…

- Centrul chinezesc pentru combaterea și prevenirea bolilor a realizat o analiza asupra cazurilor identificate pana in prezent a bolii coronavirusului 2019 in China Continentala. Pana la data de 11 februarie, in zona monitorizata au fost identificate peste 72 de mii de bolnavi. Studiul a clasificat bolnavii…

- Indicele Dow Jones Average Industrial al Bursei de la New York a cazut cu peste 1.000 de puncte din cauza temerilor provocate de coronavirus. Acesta cel mai mare declin din istorie.„Acțiunile și bondurile spun ca suntem sortiți Apocalipsei”, a declarat pentru Bloomberg directorul financiar al MUFG Union…

- Cadouri create cu mainile proprii – asta iși propune Centrul de Meșteșuguri Tradiționale LILIART din Ungheni in ajun de Marțișor. Pe 29 februarie, incepand cu ora 14.00, va avea loc un masterclass, la care sunt invitați toți cei interesați. In acea zi, așa cum promit organizatorii, vor fi umplute coșulețe…

- Pentru diagnosticarea coronavirusului din China, numit Covid-19, medicii radiologi sunt esențiali, potrivit cercetatorilor care susțin ca tomografia toracica (CT) are o sensibilitate mai mare decat testarea coronavirusului in laborator, potrivit 360medical.ro.Oamenii de știința chinezi au…

- Uniunea Europeana a activat marti sistemul intern de alerta rapida, pentru a distribui informatiile despre raspandirea coronaviruslui aparut in China, dupa ce s au semnalat imbolnaviri in Franta si Germania, transmite dpa, citeaza Agerpres.Comisarii europeni urmeaza sa discute problema miercuri, a anuntat…