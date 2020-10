Grădina Botanică din Cluj, cea mai frumoasă din țară Peisajul deosebit de variat, speciile rare de plante și oazele decorative, fac din Gradina Botanica din Cluj cea mai frumoasa gradina din țara. Gradina Botanica din Cluj a fost modernizata și extinsa incepand cu anul 1920 prin eforturile profesorului Alexandru Borza caruia ii poarta numele. Intinsa pe o suprafața de 14 hectare, in partea sudica a orașului, Gradina Botanica din Cluj ”Alexandru Borza” a reușit sa se dezvolte in timp atat ca un obiectiv turistic atractiv cat și ca important spațiu didactic și științific din cadrul Universitații Babeș-Bolyai. sere. Gradina Botanica Alexandru Borza… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

