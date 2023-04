Gradație de merit 2023: punctaj mai mare pentru profesorii care au scris proiecte pentru școală. Calendar și modificări propuse Gradație de merit 2023: punctaj mai mare pentru profesorii care au scris proiecte pentru școala. Calendar și modificari propuse Gradație de merit 2023: Profesorii care au elaborat proiecte pentru școala, fara sa fie platiți, ar urma sa primeasca mai multe puncte. Potrivit proiectului de calendar al concursului, dosarele vor putea fi depuse din 2 mai. Pana la finalizarea modificarilor de meteodologie, ar putea fi și alte schimbari fața de varianta de proiect. La concurs […] Citește Gradație de merit 2023: punctaj mai mare pentru profesorii care au scris proiecte pentru școala. Calendar și modificari… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din județul Dambovița sunt in plina saptamana a activitaților extracurriculare ”Școala altfel, sa știi mai multe, sa fii mai bun!”. Profesorii și artiștii Centrului Județean de Cultura Dambovița organizeaza ateliere de lucru manual sau de creativitate și se bucura de prezența a zeci de copii,…

- ACCES GRATUIT pentru elevii și profesorii din toata țara la Dino Parc Rașnov, pana in luna mai, in saptamanile ”Școala altfel” și ”Verde”. In perioada martie – mai 2023, Dino Parc Rasnov, cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei si muzeu in aer liber, ofera institutiilor de invatamant scolar…

- Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu" din Falticeni este beneficiarul celui de-al doilea an de acreditare pentru proiecte Erasmus+, Actiunea cheie 1, mobilitati ale personalului didactic in domeniul educatiei scolare, pentru noua generatie de proiecte educationale Erasmus+ 2021-2027, ...

- Nivelul de alfabetizare digitala a elevilor din Romania e in stransa legatura cu ceea ce vad in familie, cu dispozitivele la care au acces, dar si cu timpul pe care il petrec online. Sunt rezultatele celui mai recent studiu realizat de platforma educationala BRIO.

- TITULARIZARE 2023, in ALBA: S-a publicat LISTA cu posturile disponibile. Modele de SUBIECTE și BAREME pentru examenul scris TITULARIZARE 2023, in ALBA: S-a publicat LISTA cu posturile disponibile. Modele de SUBIECTE și BAREME pentru examenul scris Site-ul Titularizare 2023 a fost lansat, marți seara,…

- Activitațile elevilor din cabinetul de informatica au fost demascate de un exercitiu in caz de cutremur. Potrivit scenariului exercițiului, elevii au fost surprinși de cutremur in timpul pauzei, in diverse locuri din școala, fiind testata reacția acestora. Exercițiul de cutremur a avut loc intr-una…

- Primaria orașului Targu Neamț a obținut finanțarea a patru proiecte depuse anul trecut prin Programul Național de Redresare și Reziliența și contractele de finanțareau au fost semnate recent de primarul Daniel Harpa. Unul dintre ele va avea ca obiectiv creșterea eficienței energetice a sediului primariei…