Da, in Cetatea Filmului exista mai mult decat trei grații, ca-n mitologia romana. Și este bine sa fie așa! Este bine ca-n epoca aceasta in care superficialul și artificialul caștiga din ce in ce mai multa vizibilitate, sa existe atatea personificari celebre ale frumuseții și gingașiei feminine. Noi va prezentam acele nume mari de la Hollywood-ul de azi și de ieri care definesc cel mai bine cuvantul grație . Anne Hathaway Anne, pozand in chip de Audrey Hepburn, pentru revista Vogue Este o Audrey Hepburn a Hollywood-ului modern. De fapt, actrița de 35 de ani s-a lovit mereu de comparația cu legendarul…