Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean a fost inșelat intr-un bar, in momentul in care voia sa vanda criptomonede unui tanar de 26 de ani din București. Barbatul de 37 de ani din Cluj-Napoca a postat un anunț in mediul online ca vinde monede virtuale. In 14 ianuarie, acesta s-a intalnit intr-un bar cu un tanar de 26 de ani…

- In data 02 februarie 2023, in jurul orei 06:00, Politia Orasului Calan a fost sesizata despre faptul ca o boxa (anexa) pentru depozitarea bunurilor, amplasata in scara unul bloc de locuinte din Calan ar fi fost sparta, in noaptea din 02/03 februarie 2023. Politistii care s-au deplasat la fata…

- Cei care au facut descoperirea sunt persoane pasionate de istorie care cautau antichitați cu ajutorul unor detectoare de metale. Sute de pastile de droguri, cel mai probabil ecstasy, au fost gasite din intamplare in Padurea Baneasa de langa București, aproape de Academia de Poliție. Cei care au facut…

- In data de 11 ianuarie a.c., politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de constientizare a participantilor la trafic asupra importantei respectarii normelor rutiere. Aparatele radar au inregistrat 16 autovehicule ce se deplasau…

- Sambata, 7 ianuarie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii au oprit, pentru control, pe B-dul. Incoronarii din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din comuna Martinești, județul Hunedoara. In urma testarii acestuia cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența…

- Politistii si procurorii au facut perchezitii, in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune si uzurpare de calitati oficiale. O femeie a inselat cel putin 37 de persoane carora le-a promis ca vor fi angajate intr-o institutie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Eveniment Accident mortal pe E70 / Un tanar și-a pierdut viața dupa ce autoturismul pe care-l conducea s-a rasturnat noiembrie 30, 2022 16:58 Miercuri, 30 noiembrie, ora 15.52, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca pe E 70,…

- Libertatea a lansat un program de donații precum multe alte publicații importante, printre care se numara The Guardian din Marea Britanie, VoxNews și BuzzFeed News din SUA. Ziarul a dezvaluit ieri adevarul din spatele unei știri furnizate de mai multe dintre televiziunile din Romania. Pe 11 noiembrie…