- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, ca de obicei, la „vanatoare” de vedete, iar de aceasta data, va prezentam imagini exclusive cu Titi Aur. Fostul pilot de raliuri este un om discret și știe cum sa se faca nevazut, dar, de curand, a fost vazut pe strazile Capitalei.

- Gigi Becali este convins ca nu va avea probleme in dosarul in care va fi judecat pentru ca a participat, in anul 2018, la referendumul pentru familie. Patronul FCSB a fost trimis in judecata și ii acuza pe procurori ca vor sa-i faca „zile negre”. Gigi Becali nu are nicio grija privind dosarul votului…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 21 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce ar fi furat mai multe scule electrice dintr-un autoturism parcat pe strada. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

- Incident grav azi-noapte pe strazile Timișoarei. Un șofer beat a intrat intr-o mașina parcata pe strada Ilie Gropșeanu dupa care autoturismul pe care-l conducea a fost proiectat in gardul unei gospodarii, lovind totodata o țeava de gaz. Accidentul s-a produs la ora 2.03 iar pompierii au intervenit de…

- Polițiștii rutieri au lasat un tanar din București fara carnet pe o perioada de 3 luni, dupa ce a depașit viteza legala cu inca 60... The post Graba strica treaba! Tanar din București, fara carnet dupa ce a calcat pedala prin Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- O mamica cu 3 copii, din Cluj-Napoca, spune ca in „avalanșa” de informații negative despre evenimentele de aseara se pierd și lucrurile minunate, cand autoritațile reușesc sa-și faca treaba exemplar și sunt empatici. Clujeanca a ramas blocata in centrul Ciurilei cu trei copii mici, un polițist insa…

- Momente cumplite, joi seara, pentru o tanara gravida! Femeia insarcinata in 8 luni a fost lovita de o mașina in timp ce traversa o trecere de pietoni pe strada Gura Caliței, din Sectorul 3. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fugit de la locul accidentului. Femeia, in varsta de 30 de ani, a…

