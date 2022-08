Stiri pe aceeasi tema

- Aparuta, in ultima perioada, la nivel de zvon, varianta ca partida dintre Chindia Targoviște și FC Petrolul, programata in cadrul etapei a opta din Superliga, sa se dispute altundeva decat la Ploiești a fost infirmata de catre oficialii gruparii dambovițene. Astfel, Petrolul va juca, in decurs de trei…

- Astazi, 17 august 2022, pe propriul site oficial, clubul gazarilor a facut cunoscute datele de desfașurare a meciurilor Petrolului din etapele cu numerele șapte, opt și noua. Cu acest prilej, s-a observat ca, incepand cu partida, din deplasare, de la Targu Jiu, de vineri, 19 august, cu start la 21.00,…

- UTA a invins-o pe Petrolul, scor 2-0, in ultimul meci al etapei #2 din Liga 1. Ilie Poenaru (45 de ani), antrenorul aradenilor, a analizat prestația echipei sale și s-a aratat impresionat de galeria echipei. „O victorie importanta pentru noi. Merita felicitați baieții pentru tot ceea ce au facut, nu…

- VAR-ul a avut treaba in prima repriza a meciului Petrolul și FC Voluntari. Golul marcat de Lucian Dumitriu in minutul 22 a fost anulat dupa lungi consultari. Pe arena „Ilie Oana”, sistemul VAR a funcționat și a fost intrebuințat de „centralul” George Gaman. In minutul 22, Lucian Dumitriu a șutat de…

- FC Petrolul a susținut, sambata, ultimul joc de verificare al acestei perioade, adversara fiind Chindia Targoviște. Partida s-a disputat pe stadionul din Strejnic. Primul joc oficial al sezonului pentru Petrolul va avea loc luni, 18 iulie, pe „Ilie Oana”, contra lui FC Voluntari (ora 21.30).Petrolul…

- Miercuri, 6 iulie, la Palatul Elisabeta din București, a avut loc premierea elevilor participanți la Concursul Internațional Basmele Reginei Maria. Aflat la a XV-a ediție, este organizat de Palatul Copiilor din Craiova și se desfașoara sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei…

- In gradina Palatului Elisabeta, miercuri, Principesa Sofia va patrona, in numele Majestații Sale Margareta, ceremonia de premiere a Concursului internațional de creație originala ”Basmele Reginei Maria”, ediția 2022. La ceremonie participa peste o suta de elevi din Alexandria, Arad, Baia Mare, Bucuresti,…

- Dupa o prima saptamana, cea a reluarii pregatirilor și a trecerii treptate și la doua antrenamente, perioada de timp in care singura noutate a fost imprumutul, din nou, al fundașului dreapta Florin Borța (foto mijloc jos), de la CSU Craiova, evaluarea tanarului Mario Luis Nicolescu neputand fiind pusa…