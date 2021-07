Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, sambata, ca tulpina indiana a SARS-CoV-2 poate deveni predominanta si in Romania, insa se ferește sa dea o estimare exacta. „Ne dorim sa crestem rata de imunizare si procentul celor vaccinati, mai ales in contextul actual, in care vedem ca, in anumite…

- Un nor urias, asemanator unui val, s-a format, seara trecuta pe cerul din Buzau. Fenomenul meteo nu a provocat furtuni. Zeci de imagini cu norul amenințator au fost postate pe rețelele de socializare de localnici, care și-au facut griji in privința fenomenului meteo. Din fericire, norul uriaș nu a adus…

- Doua autocare cu 137 de romani, care veneau din Spania și se indreptau spre Romania, au fost oprite intr-un oraș din Franța, dupa ce autoritațile au descoperit teste PCR negative false. Potrivit primelor informații oferite de autoritați, Poliția Naționala a descoperit o rețea care falsifica teste PCR…

- Romania va primi, luni, o noua transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 697.320 de doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare,…

- Romania l-a declarat luni persona non grata pe Alexey Grishaev, adjunctul atasatului militar rus la Bucuresti. Joi, au aparut imagini cu cetațeanul rus expulzat din Romania pentru acuzații de spionaj militar. Alexey Grishaev, fost adjunct al atașatului militar al ambasadei Rusiei la București, apare…

- Romania’s National Bank (BNR) said on Friday it takes note of the public’s growing interest in virtual currencies and draws attention that these cryptocurrencies continue to be speculative assets, very volatile and extremely risky, with a high potential to cause financial losses for investors, according…

- Romanii se vor putea testa direct in farmacii intr-o saptamana. Secretar de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan a declarat ca este posibil ca Romania sa urmeze exemplul Marii Britanii care, intr-un program extins de testare ofera cetațenilor doua teste gratuite pe saptamana. „Nu este deloc…

- Un numar de 511.290 de doze Pfizer vor ajunge, luni, in Romania. Serul anti-COVID va fi distribuit in centrele de vaccinare din țara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare,…