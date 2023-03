Daca vi v-s parut impresionant ChatGPT pana acum, stati sa vedeti ce urmeaza! Microsoft ar urma sa tina un eveniment pe 16 martie, in cadrul caruia va prezenta GPT-4, un sistem de 500 de ori mai puternic decat actualul ChatGPT. Actuala versiune de ChatGPT e construita pe baza lui GPT 3.5, cu 175 de miliarde de parametri Machine Learning, Ei bine, GPT-4 va avea 100 de trilioane de parametri. Va putea procesa cu usurinta multiple tipuri de date, de la video-uri la imagini, sunete, numere mari. Expertii in AI promit ca de saptamana viitoarea vom putea folosi ChatGPT pentru a scrie scenarii de filme,…