GPeC 2020 la start - au inceput inscrierile magazinelor online in Competitia GPeC, iar Dan Ariely vine in Romania la GPeC SUMMIT 2 noiembrie 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Ce este SEO pentru dispozitive mobile? Pentru a garanta astazi unui site o vizibilitate cat mai buna pe cele mai frecvente tipuri de dispozitive utilizate in cautari și o poziție cat mai buna in motoarele de cautare, trebuie realizata obligatoriu o optimizare SEO care sa țina seama de tendințe și…

- Peste un miliard de telefoane si tablete din intreaga lume dotate cu sistem de operare Android ar putea fi vulnerabile la atacurile hackerilor deoarece nu mai beneficiaza de actualizari de securitate, conform unui raport citat vineri de Press Association. Grupul britanic pentru protectia consumatorilor…

- Cresterea economica va cunoaste probabil o decelerare in anii 2020-2021 in raport cu anul 2019, dar va ramane solida, cu un ritm asteptat sa coboare doar in 2021 vizibil sub cel potential, se arata in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al BNR din 7 februarie 2020. "In…

- iAgency, companie specializata in servicii complete de optimizare SEO și marketing online, arata care sunt aspectele de care trebuie sa țina cont orice business atunci cand alege sa iși schimbe site-ul. Astfel, pentru a ține pasul cu noile cerințe ale pieței, abordarea mobile first a devenit prioritara,…

- Sectorul de e-commerce din Romania a depasit pragul de 4,3 miliarde de euro la finalul anului 2019, cu 20-22% mai mult decat in 2018 cand valoarea comertului online a fost estimata la aprox. 3,6 miliarde de euro, potrivit estimarilor ARMO (Asociatia Romana a Magazinelor Online). Ritmul de…

- Echipa Gomag continua inscrierile la primul eveniment marca Gomag MeetUp din 2020. Acesta va avea loc la Bucuresti, in locatia Crystal Palace Ballrooms, pe 12 februarie, de la ora 16:00 pana la 21:00. La editia a III-a Gomag MeetUp Bucuresti participantii vor primi gratuit acces la informatii…

- Aproape doua treimi (61%) dintre companiile globale active in domeniul de comert electronic au in plan sa majoreze bugetele alocate acestui tip de operatiuni, in 2020, mai mult de jumatate din sume urmand sa fie directionate catre publicitate platita si optimizare pentru motoare de cautare (Search…