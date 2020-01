Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul compozitor spaniol Alberto Iglesias a fost recompensat cu premiul Goya pentru cea mai buna coloana sonora a filmului "Dolor y gloria", relateaza La Vanguardia. "Muzica trebuie sa fie adevarata. In numele echipei mele vreau sa multumesc Academiei (de Arte si Stiinte Cinematografice) si tuturor…

- Premiile Goya, cele mai importante recompense ale cinematografiei spaniole, ajunse la cea de-a 34-a editie, se pregatesc sa ridice cortina sambata seara la 22:00 ora locala, la Pavilionul Jose Maria Martin Carpena de Malaga, informeaza online ziarul La Vanguardia. Maestrii de ceremonie…

- Cineastul Pedro Almodovar a dezvaluit din greseala, pe covorul rosu al galei premiilor Goya, care are loc in aceasta seara in Malaga, ca Penelope Cruz va inmana trofeul Oscar pentru „lungmetraj international”, anunța news.ro.Cineastul, al carui film „Dolor y gloria” a primit 16 nominalizari…

- Douasprezece persoane au murit si altele patru au disparut in urma trecerii furtunii Gloria, care s-a abatut asupra Spaniei de duminica pana joi, a anuntat vineri premierul Pedro Sanchez, atribuind-o schimbarii climatice, transmite AFP.

- ''Mientras dure la guerra'', un film a carui actiune se petrece la inceputul Razboiului Civil din Spania, in regia lui Alejandro Amanabar, s-a clasat in fruntea nominalizarilor la cea de-a 34-a editie a Premiilor Goya ale cinematografiei spaniole cu 17 candidaturi, urmat de ''Dolor…

- Filmele „Mientras dure la guerra”, de Alejandro Amenabar, si „Dolor y gloria”, de Pedro Almodovar, au primit cele mai multe nominalizari pentru gala premiilor Goya 2020, potrivit news.ro.Academia spaniola de film a anuntat luni nominalizarile pentru cea de-a 34-a editie a ceremoniei de decernare…

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, recompensat anul acesta cu un Oscar din zece nominalizari, este marele castigator la categoriile profesionale ale premiilor acordate de Academia europeana de film (EFA) pe 2019.