GOYA 2020 Antonio Banderas, cel mai bun actor principal

Celebrul actor spaniol Antonio Banderas a fost recompensat cu premiul Goya pentru cel mai bun actor principal pentru rolul sau din filmul "Dolor y gloria" de Pedro Almodovar, relateaza EFE. Banderas, nascut in Malaga in 1960, s-a impas la aceasta categorie in fata altor actori precum Antonio de la Torre pentru "La trinchera infinita", Karra Elejalde pentru "Mientras dure la guerra" si Luis Tosar pentru "Quien a hierro mata". Desi a fost nominalizat de cinci ori de-a lungul carierei sale si a fost recompensat cu un premiu Goya onorific, este primul sau trofeu obtinut pentru calitatile sale actoricesti.…