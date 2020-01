Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul regizor si scenarist spaniol Pedro Almodolvar a fost recompensat sambata seara la Malaga cu premiul Goya pentru cel mai bun scenariu original, potrivit La Vanguardia. "Scenariul este prima piesa elementara pe care se bazeaza un film", a spus Pedro Almodolvar. La primirea…

- Cantareata americana Billie Eilish va interpreta melodia principala de pe coloana sonora a urmatorului film din franciza, ”No Time To Die”, potrivit unui anunt de pe pagina oficiala a filmului. Artista, in varsta de 18 ani, care a compus versurile piesei impreuna cu fratele si colaboratorul sau, Finneas,…

- Reputatul compozitor german Hans Zimmer realizeaza coloana sonora pentru „No Time to Die”, al 25-lea film „James Bond”, inlocuindu-l pe americanul Dan Romer, au declarat mai multe surse pentru Variety, potrivit news.ro.Zimmer, premiat cu Oscar pentru coloana sonora a „The Lion King” (1994) si de…

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, recompensat anul acesta cu un Oscar din zece nominalizari, este marele castigator la categoriile profesionale ale premiilor acordate de Academia europeana de film (EFA) pe 2019.

- Peliculele ''J'Accuse'', in regia lui Roman Polanski, ''Dolor y Gloria'', realizat de Pedro Almodovar, si ''Il Traditore'', in regia lui Marco Bellocchio, se afla in fruntea nominalizarilor pentru cea de-a 32-a editie a premiilor Academiei de Film…

- Lungmetrajele „Dolor y gloria”, de Pedro Almodovar, „J’Accuse”, de Roman Polanski, si „Il Traditore”, de Marco Bellochio, au primit cele mai multe nominalizari pentru premiile Academiei europene de film (EFA) 2019, unde Romania este reprezentata in sectiunile scurtmetraj si animatie, potrivit news.ro.Cea…

- Un nou single al starului britanic George Michael, "This is How", va fi lansat postum, miercuri dimineața, pe BBC Radio 2, piesa fiind inclusa și pe coloana sonora a filmului "Last Christmas", o comedie romantica inspirata de muzica acestuia și a fostului duo Wham!, potrivit contactmusic.com, potrivit…

- Federația Romana de Fotbal i-a invitat pe toți fotbaliștii romani, care au jucat macar o data in tricoul echipei naționale, la meciul dintre Romania și selecționata Suediei din grupa de calificare la EURO 2020, potrivit Mediafax."Fotbaliștii cu minimum o prezența in tricoul echipei naționale…