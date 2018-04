Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in prezent, nu se stie daca Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) a trimis, pana in 28 februarie, datele tehnice suplimentare solicitate de catre ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), in conditiile in…

- Deputații au respins, miercuri, motiunea simpla depusa de PNL impotriva Ministrului Culturii, George Ivașcu, referitoare la Centenarul Marii Uniri. Nimic nou aici, doar ca, in cadrul discursului susținut, marți, de ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, dupa citirea moțiunii…

- Opozitia a depus, luni, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla “PSD calca in picioare cea mai mare sarbatoare a romanilor de pretutindeni – Centenarul Marii Uniri”, impotriva ministrului Culturii, George Ivascu . Motiunea simpla este initiata de 108 deputati de la PNL, USR si PMP. “Maine, 27…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, si-a exprimat vineri disponibilitatea ca Romania sa construiasca monumentele Marii Uniri, dar a precizat ca acest lucru trebuie sa se faca legal. Intr-o conferinta de presa desfasurata la Palatul Victoria, Ivascu s-a referit la…

- "Astazi am anuntat in plen motiunea simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Iata de ce: lipsa totala de comunicare cu Parlamentul, refuzand 4 invitatii la discutie in Comisia de Cultura; refuzul de coordonare cu Comisia de Centenar, refuzand dialogul cu membrii comisiei speciale; anularea…

- Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 au trimis, vineri, o scrisoare comuna adresata prim-ministrului Viorica Dancila, prin care ii cer sa nu mai tergiverseze finalizarea dosarului Rosia Montana pentru inscrierea pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Ministerul Culturii trebuia…

- "Ne confruntam cu lipsa unei transparente necesare in dosarul Rosia Montana, ceea ce poate duce la suspiciuni de tergiversare din partea Guvernului. Din acest motiv, va solicitam sa ne oferiti informatiile referitoare la stadiul dosarului si la activitatile si actiunile intreprinse de catre ministerele…

- Restaurarea Muzeului Județean Argeș, fost Palat Administrativ al județului și monument istoric de categorie A, ar putea incepe la finalul acestui an. Proiectului „Restaurarea Muzeului Judetean Arges - consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural”, implementat prin intermediul unei…