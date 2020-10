Goțiu și Ungureanu, fără loc în Parlament. Locurile eligibile la Cluj, doar pentru PLUS. Atac la Cioloș Cei 120 de delegați care au participat la Conferința Județeana a Organizației USR-PLUS Cluj au votat, duminica, lista filialei pentru alegerile parlamentare din decembrie. PLUS a fost reprezentat mai bine la alegeri, avand 72 de delegați, in timp ce, USR a avut doar 48. Astfel, locurile eligibile au fost ocupate de membri PLUS. ATENȚIE: Noul simptom al COVID-19, descoperit de specialiști La Camera Deputaților, primul loc pe lista il ocupa avocata Oana Murariu, membra PLUS Cluj, care nu a mai activat in politica. Locul al doilea, de asemenea loc eligibil, va fi ocupat de Viorel Baltarețu, tot de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

