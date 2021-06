Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca deocamdata nu s-a luat o decizie cu privire la Rosia Montana, urmand ca discutiile sa se reia la viitoarea sedinta a coalitiei de guvernare. "Rosia Montana s-a discutat. Inca nu s-a luat o decizie. Vom discuta din nou la urmatoarea sedinta de coalitie",…

- Coalitia ar putea amana inscrierea Rosiei Montane in UNESCO. Ciolos: „Premierul Citu tine foarte mult la aceasta retragere” Tema ”Rosia Montana pe lista UNESCO” va fi discutata luni dupa-amiaza in coalitia de guvernare. Dacian Ciolos lasa sa se inteleaga ca Guvernul ar putea retrage dosarul. Comunitatea…

- Dupa 3 ani de la momentul in care zona miniera istorica din Muntii Apuseni ar fi trebuit sa fie inclusa in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana ajunge din nou in atentia UNESCO. In iulie 2018, Romania, prin Guvernul PSD – ALDE, a solicitat amanarea inscrierii Rosiei Montana pe lista situarilor culturale…

- Rosia Montana, din nou in atentia UNESCO pentru inscrierea pe lista Patrimonului Mondial. Cand se va lua decizia Dupa trei ani de la momentul la care zona miniera istorica din Muntii Apuseni ar fi trebuit sa fie inclusa in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana ajunge din nou in atentia UNESCO.. In iulie…

- Marea Bariera de Corali ar trebui inclusa pe o lista a Siturilor de Patrimoniu Mondial care se afla „in pericol” din cauza daunelor facute de schimbarea climatica, au spus reprezentantii UNESCO (Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura), potrivit News.ro. Organismul cultural…

- UPDATE: "Inca nu s-a terminat Comitetul pentru Situatii de Urgenta. Discutiile au continuat un pic mai mult avand in vedere dificultatea de a decide de exemplu care sunt alte spatii aglomerate. In principiu am stabilit ca, in jurul unitatilor scolare unde exista potential de aglomerare la venire si…

- Premierul Florin Cițu a declarat, azi, ca sunt mai multe propuneri care vor fi discutate, vineri, in Comitetul interministerial. Una dintre ele se refera la organizarea de evenimente private și publice cu participarea persoanelor vaccinate. Florin Cițu și-a exprimat increderea ca oamenii se vor vaccina…

- Coloseumul se schimba la fața. Intreaga operațiune incepe spre finalul anului. Ministerul culturii din Guvernul de la Roma a prezentat, duminica, un proiect de reconstrucție a arenei care va prinde viața datorita unei firme de inginerie din Milano.