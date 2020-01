Gospordărie distrusă de flăcări nu departe de Timișoara Flacarile au cuprins astazi o gospodarie din Foieni. Au intervenit de urgența pompierii voluntari din localitate, alaturi de 18 subofițeri de la ISU Timiș care au ajuns la locul dezastrului cu trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. The post Gospordarie distrusa de flacari nu departe de Timișoara appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

