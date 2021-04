Stiri pe aceeasi tema

- Satele Moldovei au aratat astazi ca adevarate brutarii. Potrivit traditiei, de Joia Mare gospodinele framanta si coc cozonaci si pasca pe care le sfintesc in noaptea Invierii. Traditia e respectata si de familia Josu din satul Cigarleni, raionul Ialoveni.

- In joia din Saptamana Patimilor in case miroase a cozonac. Conform obiceiului, acest preparat traditional nelipsit de Pasti de pe mesele romanilor se framanta si se coace in Joia Mare. Gospodinele pregatesc cu o seara inainte toate ingredientele necesare si le lasa peste noapte la o temperatura potrivita,…

- Centrele de vaccinare impotriva COVID-19 vor fi deschise atat in prima zi, cat și in a doua zi de Paște, a anunțat ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Centrele de vaccinare impotriva COVID-19 vor fi deschise in prima și a doua zi de Paște, 2 – 3 mai 2021, a anunțat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, potrivit…

- Sfantul Gheorghe 2021. In ajunul sarbatorii și in ziua praznicului, din moși-stramoși, credincioșii respecta unele tradiții, convinși fiind ca acestea atrag norocul și sanatatea in viața lor.In data de 22 aprilie, in ajunul praznicului, este sarbatorit ”Sangiorzul vacilor” sau „Alesul”. Acest obicei,…

- Leul moldovenesc isi pastreaza valoarea in raport cu moneda unica europeana, insa se apreciaza fata de dolarul american.Banca Naționala a stabilit pentru marti, 13 aprilie, un curs de 21 de lei si 31 bani pentru un euro.

- Leul moldovenesc isi pastreaza valoarea in raport cu moneda unica europeana. Astfel, miercuri, 24 februarie, un euro costa 21 de lei si 30 de bani.Dolarul american scade cu trei bani si poate fi cumparat cu 17 lei și 52 de bani.

- Leul moldovenesc isi pastreaza valoarea in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru vineri, 5 februarie, un curs de 20 de lei si 88 de bani pentru un euro.Dolarul american creste cu patru bani si poate fi cumparat cu 17 lei și 42 de bani.