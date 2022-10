Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția și Guvernul urmeaza sa stabileasca forma in care vor atribui aceste ajutoare care vin din Fondul Social European, a mai spus ministrul Boloș, la breafingul de dupa ședința de guvern.

- Peste 200.000 de beneficiari din categorioa persoanelor vulnerabile ar urma sa primeasca vouchere pentru electrocasnice si locuinte, cel mai probabil in primul trimestru al anului viitor, dupa finalizarea discutiilor cu Comisia Europeana, a declarat marti Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene.…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat ca romanii afați intr-o situație vulnerabila ar putea beneficia de noi vouchere. Acestea ar urma sa sprijine imbunatațirea condițiilor de locuire prin investiții in servicii comunitare și servicii pentru reparatia locuintelor.…

- Au aparut noi modificari in ordonanța pe energie. Abia modificat in Senat, actul normativ a ajuns in Camera Deputatilor unde urmeaza sa fie iar schimbat. Iata cine sunt romanii care vor beneficia de prețuri plafonate și vor primi vouchere de la stat.

- „Cel mai simplu mod de a obliga, de a pune in practica o schema de economii este prețul. Prețul este cel care te obliga sa faci economii. Pentru nemți și pentru celelalte țari care sunt dependente 100% de gazul rusesc și care iși fac o energie electricpa arzand gaz poate fi mai importanta discuția cantitații…

- Guvernul vrea sa lanseze ”Rabla pentru becuri”. Romanii vor primi vouchere ca sa-și schimbe becurile cu filament cu altele cu led Vouchere pentru cei care mai au in casa becuri vechi, cu filament pentru a le putea achiziționa mai ieftin becuri cu led, mai economice. Aceasta este ideea Guvernului pentru…

- O posibila solutie ca sa consumam mai putina energie si sa primim facturi mai mici la iarna ar fi acordarea de vouchere pentru aparate electrocasnice. Aceasta propunere a venit din partea lui Marcel Ciolacu, presedintele PSD.