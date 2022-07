Gospodăriile poloneze vor primi bani de la Guvern pentru creşterea preţului cărbunelui Guvernul polonez va acorda gospodariilor o plata unica de 3.000 de zloti (646 de dolari) pentru a le ajuta sa faca fata cresterii pretului carbunelui, in contextul exploziei preturilor la energie provocata in principal de razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Gospodariile poloneze si centralele de termoficare din micile orase poloneze utilizeaza in principal carbune din Rusia, datorita calitatii sale ridicate, insa in luna aprilie autoritatile de la Varsovia au interzis importurile din Rusia, ca raspuns la invadarea Ucrainei. Cresterea ulterioara a preturilor la carbune, aparuta ca urmare a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

